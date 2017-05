FC Emmen start gewoon met geschorste spelers

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien start morgenavond in de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen, tegen Jong FC Utrecht, gewoon met Tim Siekman en Cas Peters in de basis. Beide spelers zijn voor de eerste play-offwedstrijd geschorst, maar Lukkien wil niet teveel schuiven in zijn elftal.

Siekman en Peters kregen in de play-offs van vorig jaar (voor respectievelijk FC Emmen en De Graafschap twee gele kaarten), waardoor ze één duel ontbreken."Ik ben niet van plan om voor één duel een tombola te doen. Ik wil gewoon starten met de beste elf. We zitten in een goede flow en die wil ik niet verstoren", aldus Lukkien. "Natuurlijk had ik het kunnen doen, maar ik wil ook voorkomen dat een spelers als Tim uit zijn ritme raakt. Als hij niet speelt tegen Jong FC Utrecht heeft hij volgende week, wanneer we de return spelen, twee weken niet gespeeld."Siekman zal morgenavond, samen met Josimar Lima, het hart van de verdediging vormen. Deniz Aslan begint als rechtsback en aan de linkerkant in de defensie start Nick Bakker. "Dat komt omdat Youri Loen niet geheel fit is. Hij zal maandag vermoedelijk wel starten, vanwege het ontbreken van Tim, en dus kunnen we hem nu wat rust gunnen.Op het middenveld voert Lukkien geen wijzigingen door. Dat betekent dat Frank Olijve en Oguzhan Türk starten als controlerende middenvelders en dat Gersom Klok en Alexander Bannink moeten zorgen voor de aanvallende impulsen.Cas Peters en Issa Kallon vormen het aanvalskoppel in de laatste competitiewedstrijd en met name voor de laatste is het duel tegen Jong FC Utrecht speciaal. Kallon staat onder contract bij de club uit de Domstad en kent alle spelers van de opponent. "Daarom kijk ik ook echt uit naar dit duel. Bovendien willen we het goede gevoel van de laatste weken vasthouden richting maandag en hebben we nog iets goed te maken tegen Utrecht. De uitwedstrijd hebben we verloren dus dat willen we graag rechtzetten."Kallon verwacht niet dat Utrecht het duel tegen FC Emmen laat lopen omdat ze veilig zijn en dus nergens meer voor spelen. Nee, dat denk ik niet. Het zijn allemaal jonge spelers die zich willen bewijzen. Ook richting volgend seizoen natuurlijk. Datzelfde geldt voor mezelf. Ik weet dat de mensen van Utrecht me nadrukkelijk zullen bekijken. Wat ik verwacht van de toekomst? Ik denk dat ik na de zomerstop me weer moet melden bij Utrecht en van daaruit zullen we wel weer zien. Of er een nieuwe huurperiode gaat komen? Dat is mogelijk.. en ja, dan is het ook zeker mogelijk dat ik ook volgend seizoen uit ga komen voor Emmen."