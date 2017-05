Asser scholier maakt documentaire over overgrootouders

Tom Dik werkt aan zijn documentaire (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Aalt en Aartje van Veen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ASSEN - De 19-jarige Tom Dik uit Assen heeft een drie uur durende documentaire gemaakt over zijn overgrootouders Aalt en Aartje van der Veen. Die lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joodse jongen onderduiken op hun boerderij.

Zijn overgrootouders kregen daarvoor postuum de Yad Vashem onderscheiding, de hoogste Israëlische onderscheiding.



De documentaire is een werkstuk voor het VWO. Tom duikt voor de documentaire de archieven in en bezoekt het huis van zijn overgrootouders.



Hij heeft ook een ontmoeting met de onderduiker zelf. Onderduiker Ronnie zegt dat hij fantastisch werd opgevangen door Tom's grootouders en vertelt hoe hij het huis nog bijna in de fik liet gaan door een paar muizen met vuur te bestrijden.



De documentaire is binnenkort te zien op de website van het Comité 4 en 5 mei.