Het solo-moment van een taptoeblazer

Het taptoe-signaal wordt geblazen op een trompet (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ruim een minuut voordat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, zijn alle ogen op de Brink in Assen gericht op de 27-jarige Mark-Jan Veenstra. De Assenaar heeft de eer gekregen om het welbekende taptoe-signaal te mogen spelen.

Hoewel het niet de eerste keer is dat Veenstra deze solo tijdens dodenherdenking moet spelen, heeft hij gezonde spanningen.



Taptoe

De trompetsolo is iets langer dan een minuut. "De melodie is niet moeilijk, maar de kunst is om het op dat moment foutloos te spelen", vertelt Veenstra. Ouderwets is de melodie overigens ook niet. Veenstra: "Het hoort bij dit soort officiële gebeurtenissen, het is traditie."



Op de Brink

Voorgaande jaren vond de herdenking plaats in het Asserbos, maar dit jaar is het voor de eerste keer op de Brink. Veenstra is blij met deze verplaatsing. "Locatie de Brink kent veel meer historie met de Jozefkerk en de gevangenis hierachter. Ik ben er blij mee."

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden