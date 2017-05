Wie wordt de tegenstander van FC Emmen in play-offs?

Welke tegenstander treft FC Emmen in de eerste ronde van de play-offs?

VOETBAL - FC Emmen begint aanstaande maandag voor de 11e keer aan de race voor promotie naar de eredivisie. Tegen welke club de mannen van trainer Dick Lukkien in de eerste ronde uitkomen is nog niet bekend. Vier opties zijn nog mogelijk: RKC, FC Eindhoven, De Graafschap en Helmond Sport.

FC Emmen start gewoon met geschorste spelers

Morgenavond tegen 22.00 uur zal het allemaal duidelijk zijn, maar één ding is zeker: wanneer FC Emmen tegen Jong FC Utrecht een punt pakt speelt het maandag eerst uit en dan vrijdag de return thuis. Bij een nederlaag is het afwachten wat RKC gaat doen. Wint de club uit Waalwijk van MVV, dan begint Emmen (bij een nederlaag tegen Utrecht dus) met een thuisduel.FC Emmen - Jong FC UtrechtMVV - RKCFC Eindhoven - Helmond SportFC Oss - De Graafschap8. MVV 37-58 (+10)9. FC Emmen 37-55 (+7)10. RKC 37-53 (-8)11. FC Eindhoven 37-52 (-7)12. De Graafschap 37-50 (+8)13. Helmond Sport 37-48 (-16)Helmond Sport zal starten met een thuisduel en datzelfde geldt voor de club die als 10e eindigt in de eindrangschikking.