Cel voor Zuidlaarder overvaller

De rechtbank legde vijf jaar celstraf op aan de Zuidlaarder (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Voor de overval en mishandeling van een 77-jarige Stadjer moeten twee mannen vijf jaar de gevangenis in.

De rechtbank acht bewezen dat de twee, een Zuidlaarder van 36 en een Groninger van 35, schuldig zijn aan een woningoverval, twee diefstallen, een autodiefstal, mishandeling en het doen van valse aangifte.



Overval

De overval vond in oktober van vorig jaar plaats in een woning aan de Verweystraat in Groningen. Het 77-jarige slachtoffer zat 's nachts in de woonkamer een boek te lezen toen hij glasgerinkel hoorde. Hij ging kijken en zag een man door het raam klimmen. De overvaller duwde hem de kamer in en sloeg het slachtoffer. Ook een tweede man kwam door het raam naar binnen. Uit de broekzak van de man haalden de overvallers ruim achthonderd euro. Het slachtoffer brak zijn neus, kaak en jukbeen.



Valse aangifte

Diezelfde avond brandde een auto aan de Sterrebosstraat in Groningen uit. De auto was gestolen uit de straat waar eerder die nacht de woningoverval plaatsvond. In de auto lag een jas met een bankpas en sleutels van de 36-jarige Zuidlaarder. Zelf zegt hij dat de jas was gestolen, hij deed hiervan valse aangifte, volgens de rechtbank.



Proeftijd

De mannen werden dezelfde dag aangehouden in de trein omdat ze geen kaartje hadden gekocht en zich niet konden legitimeren. Beiden zaten nog in een proeftijd van eerder opgelegde straffen. De Groninger moet daarom bovenop de opgelegde vijf jaar cel nog eens tien maanden extra uitzitten. De man uit Zuidlaren bijna 20 maanden extra.