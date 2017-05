Exloo vier dagen in teken grote dressuurwedstrijd

Dressuur in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - Tot en met zondag wordt bij het Hippisch Centrum Exloo voor het eerst een grote wedstrijd georganiseerd door dressuurruiters. De deelnemers komen uit het hele land. Ook toppers als Adelinde Cornelissen en Diederik van Silfhout doen mee.

Vandaag werden op de nieuwe all-weather bodem de eerste wedstrijden verreden voor de lagere klassen. "We zijn heel tevreden over het verloop vandaag", vertelt bestuurslid Harma Hooge. Het nieuwe bestuur van de stichting Hippisch Centrum Exloo heeft de laatste maanden veel werk verzet en samen met vrijwilligers het hippische complex flink opgeknapt.



De vierdaagse dressuurwedstrijd is nieuw en moet een jaarlijkse traditie gaan worden. "We denken dat er in het Noorden best behoefte aan zo'n grote nationale wedstrijd is. Onze accommodatie is er zeer geschikt voor."

Door: Steven Stegen