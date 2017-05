In Beeld: Dodenherdenking Nationaal monument Westerbork

HOOGHALEN - Op de dodenherdenking op voormalig Kamp Westerbork kwamen 7.500 mensen af. Ze volgden het programma en herdachten gedurende twee minuten de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking werd muzikaal omlijst door singer/songwriter Douwe Bob. Hij speelde de nummers 'Pass it On' en 'Fine Line' als eerbetoon aan alle slachtoffers en oorlogsgetroffenen.De Kaddisj, een van de belangrijkste gebeden van het jodendom, werd door Joop Waterman uitgesproken.Fotografe Kim Stellingwerf was aanwezig en ze maakte onderstaande fotoreportage: