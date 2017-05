Drentse militairen op missie twee minuten stil

GAO/RUKLA - Drentse militairen die op uitzending zijn, herdachten gisteravond ook alle Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Onder meer op Kamp Castor in Mali waren de militairen twee minuten stil. In Mali zijn militairen uit Assen gelegerd. "Onze omgekomen kameraden belichamen dat vrijheid niet te koop is. Zij verdienen ons blijvend respect", zegt waarnemend commandant-majoor Gert Jan Chrispijn.Ook de militairen uit Havelte, die in Litouwen actief zijn, herdachten de oorlogsslachtoffers. De herdenking werd gehouden op Fort IX in Kaunas, dat in de Tweede Wereldoorlog diende als concentratie- en vernietigingskamp.Drentse militairen die op missie zijn in Afghanistan, hielden een parade. Dat deden zij samen met de internationale partners van de NAVO-missie.