Ontsnapte gevangene werkkamp Vledder koninklijk onderscheiden

Burgemeester Rikus Jager overhandigde de onderscheiding aan Klaas van Daalen (foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

VLEDDER/DOLDERSUM - Klaas van Daalen is vanochtend benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van Daalen kreeg de onderscheiding uit handen van Rikus Jager, burgemeester van de gemeente Westerveld. De 90-jarige Van Daalen woont in het Utrechtse Rhenen, maar kreeg het lintje in Vledder, omdat zijn grootste verdiensten in de gemeente Westerveld liggen. Ook kwamen de meeste voordrachten uit die gemeente.



Monument Doldersum

Van Daalen is de oprichter van Stichting Monument Doldersum en zet zich hier sinds 1995 voor in. Zo hielp hij onder meer bij het ontwerpen en bouwen van het monument in Doldersum en onderhield hij de gedenkplaats voor zeven doodgeschoten jongemannen. Verder gaf hij ook voorlichting aan basisschoolkinderen over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.



Ontsnapt uit Vledder

Van Daalen zat tijdens de oorlog in het werkkamp in Vledder. In september 1944 ontsnapten 21 mannen uit dat kamp en verstopten zich in verschillende ondergrondse schuilplaatsen.



Van Daalen verstopte zich samen met twee anderen in een hol verderop. Negen anderen doken een paar kilometer verderop onder. Een dag later werden die negen mannen gevonden door de Sicherheitsdienst. Zeven van hen werden doodgeschoten.