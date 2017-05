Janneke Ensing en Daniëlle Bekkering samen in marathonschaatsteam

Janneke Ensing (foto: Herman van Oost)

MARATHONSCHAATSEN - Janneke Ensing (30) uit Gieten schaatst volgend seizoen voor de ploeg van Daniëlle Bekkering.

De ploeg is nog op zoek naar een hoofdsponsor. Voor Ensing is de cirkel rond. Ze begon ooit haar marathoncarrière in 2007 bij Frisia, waar ze ook al twee seizoenen teamgenote was van de Groningse.



Ook wordt ze bij haar nieuwe ploeg herenigd met ploegleider Rudi Groenendal uit Peize. Verder maakt ook Sander Kingma uit Assen deel uit van de technische staf. Kingma komt samen met Ensing over van Team Lasaulec.



Naast Ensing en Bekkering bestaat de ploeg verder uit de 16-jarige Luna Jonkers uit Emmen, Vera Otten (21) uit Groningen en Loes Adegeest (20) uit Enschede.

Door: Karin Mulder Correctie melden