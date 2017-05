Drenthe viert koude Bevrijdingsdag

Het Bevrijdingsfestival is van start gegaan (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

ASSEN - Drenthe viert vandaag de bevrijding. Het traditionele Bevrijdingsfestival wordt ook vandaag weer gehouden bij de Baggelhuizerplas in Assen.

Moonlight Big Band trapte vanmorgen om 11.00 uur af. Gedeputeerde Cees Bijl opende het festival om 12.00 uur.Bekende artiesten die vandaag optreden zijn onder meer The Kik, Mr. Polska, Mooi Wark en The Partysquad. Ook Drentse artiesten zoals Rik Vinke en Orange Skyline staan op het podium. Een volledig programma vindt u hier Qbuzz zet de hele dag extra bussen in. Die bussen pendelen tussen het station Assen en het festivalterrein.