Vijf MRSA-besmettingen in Scheper Ziekenhuis in Emmen

In het Scheper Ziekenhuis is de MRSA-bacterie aangetroffen (foto: ANP / Vincent Jannink)

EMMEN - Vier patiënten en een medewerkster van het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn besmet met de MRSA-bacterie.

Dat laat Treant Zorggroep, waar het ziekenhuis onder valt, weten.



Geen nieuwe patiënten op afdeling

Het gaat om patiënten die onlangs werden opgenomen op een afdeling van het ziekenhuis en een vrouw die op die afdeling werkt. Patiënten en medewerkers die mogelijk contact hebben gehad met de besmette personen, worden gecontroleerd op de bacterie.



Op de besmette afdeling worden voorlopig geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Deze patiënten worden op andere afdelingen in het ziekenhuis opgevangen.



MRSA

De MRSA-bacterie staat ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie. Besmetting gebeurt via direct huidcontact. De bacterie is ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom lastig te behandelen. MRSA is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan wel gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand.