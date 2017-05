De route naar de eredivisie begint in Waalwijk

VOETBAL - FC Emmen is zes wedstrijden verwijderd van de eredivisie. Sinds vrijdagavond 22:00 uur is de route die afgelegd moet worden bekend. De reis voor de Drentse club begint in Waalwijk.

FC Emmen won eerder dit seizoen, dat was nog in augustus, op eigen veld van RKC met 1-0. Het eerste duel na de winterstop, in Waalwijk, eindigde in een 1-1 gelijkspel.FC Emmen begin maandagavond in Waalwijk aan de play-offs. Om 20:00 uur begint de wedstrijd tegen RKC. De return in Emmen is vier dagen later, op vrijdag 12 mei. De wedstrijd begint om 18:30 uur. De andere wedstrijd in de eerste ronde gaat tussen Helmond Sport en Almere City FC.De tegenstander in de halve finale is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het de nummer 16 in de eindstand van de eredivisie wordt. Op dit moment is dat Sparta. Er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden in de eredivisie.De eerste wedstrijd in de tweede ronde wordt gespeeld op donderdag 18 mei. Emmen begint thuis en de wedstrijd begint om 20:45 uur.Op zondag 21 mei volgt de return. Die wedstrijd vangt aan om 16:45 uur.Als FC Emmen de halve finale overleeft wacht in de finale een ontmoeting met NAC Breda of Volendam, die beide de eerste ronde van de play-offs vrij zijn en in de halve finale tegen elkaar spelen. In de finale begint de ploeg van trainer Dick Lukkien op 25 mei met een thuiswedstrijd. Om 18:30 uur wordt er in Emmen afgetrapt.De laatste wedstrijd van het seizoen wordt op zondag 28 mei gespeeld en begint om 16:45 uur. Voor de winnaar van de dubbele ontmoeting wacht een ticket naar de eredivisie.