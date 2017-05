NAM gaat in hoger beroep tegen uitspraak over immateriële schade

ASSEN - De NAM in Assen gaat in hoger beroep in de zaak over immateriële schade door aardbevingen.

De rechtbank in Assen bepaalde op 1 maart dat de NAM ook aansprakelijk is voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen. De NAM zegt het principieel niet eens te zijn met deze uitspraak."Niet omdat we onze aansprakelijkheid in alle gevallen betwisten, maar omdat we van mening zijn dat deze uitspraak juridisch gezien verduidelijking verdient", schrijft de NAM in een verklaring.Volgens de NAM is er onvoldoende antwoord gegeven op vragen zoals waar een aanspraak tot vergoeding aan moet voldoen en wat de drempel daarvoor is. "Het merendeel van de eisers is doorgestuurd naar de zogenaamde schadestaatprocedure. Dat betekent dat bewoners individueel opnieuw een rechtszaak dienen aan te spannen", aldus de NAM.Het bedrijf gaat kijken hoe het deze bewoners tegemoet kan komen. "Zonder dat zij opnieuw naar de rechtbank hoeven."De NAM draait al op voor het vergoeden van zichtbare aardbevingsschade aan woningen en gebouwen. Een groep van 127 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere niet tastbare schade.Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Sommigen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden.