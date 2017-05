Anonieme inwoner wil kerk Nieuwlande kopen

NIEUWLANDE - Een inwoner van Nieuwlande wil een bod uitbrengen op de gereformeerde kerk in dat dorp. Er zijn plannen om een verzetsmuseum te vestigen in het pand.

Het gebouw is te koop gezet door de gereformeerde gemeenschap omdat het aantal bezoekers sterk is afgenomen."De bedoeling is om het kerkgebouw open te stellen voor begrafenissen en trouwerijen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan het museum. Het initiatief is fantastisch", zegt Jan van der Sleen, één van de Nieuwlanders die actie voert voor een verzetsmuseum in het dorp.Van der Sleen: "Uit de vele positieve reacties vanuit het dorp en ver daarbuiten, blijkt dat het behoud van het kerkgebouw als verzetsmonument sterk onder de bevolking leeft." Ook de Israëlische Ambassade in Den Haag ondersteunt het initiatief. Daarnaast is er bijval van de familie van verzetsheld Johannes Post, de zoon van Frits de Zwerver en Max Leons, één van de onderduikers in Nieuwlande die mede in het verzet zat. "De kerk als museum is niet een droom van slechts drie dorpelingen. Daarom blijven we achter de schermen hard aan het werk om ons doel te bereiken", aldus Van der Sleen.Een collectie voor het museum is er al. De weduwe van de overleden oorlogsverzamelaar Jo Schonewille is bereid de collectie van het voormalig museum van Jo Schonewille, 'Nieuwlande een dorp dat zweeg', in bruikleen aan het toekomstige museum in de kerk te geven. "Zij ziet de verwevenheid met, en daarmee het belang van, de collectie voor de inwoners van het dorp. Het behoud van de collectie Schonewille is daarmee voor Nieuwlande gegarandeerd."Als de koop van de kerk door de anonieme inwoner 'om wat voor reden dan ook' niet doorgaat, willen de initiatiefnemers van het museum zorgen dat er genoeg geld op tafel ligt om zelf een bod uit te brengen. De verkoop gaat per bieding op 16 mei, enkele weken later wordt bekend gemaakt aan welke bieder de kerk wordt gegund. Van der Sleen: "En dan zal het geld op tafel moeten liggen. Ook op dit front zijn we hard aan het werk."