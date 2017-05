Groter bevrijdingsfestival op Holtingerveld in Havelte

Eye catcher op het Holtingerveld is een tokkelbaan (foto: Petra Wijnsema) Met een legervoertuig konden festivalbezoekers een ritje over het Holtingerveld maken (foto: Petra Wijnsema)

HAVELTE - Het bevrijdingsfestival in Havelte is dit jaar uitgebreider dan voorheen. Zo is er voor het eerst een tokkelbaan. Kinderen kunnen vanaf een hoogte van 14 meter naar beneden glijden via een kabel.

Wat bezoekers betreft hoopt de organisatie op zo'n 3.000 tot 5.000 mensen. "Toen ik vanochtend opstond regende en ik vreesde het ergste. Het is nu wel fris maar het is in ieder geval droog," zegt Huib de Wit, voorzitter van de Recreatie Ondernemers Actief Aan het Holtingerveld (ROAAH).



Hij wijst er op dat de meeste bevrijdingsfestivals gratis zijn omdat die subsidie van de gemeente ontvangen, maar dat dit festival zelf de broek ophoudt. De organisatie vraagt een entree van 3 euro per persoon en voor sommige activiteiten moet nog een klein bedrag worden betaald.



Het tijdstip van de maar liefst drie taptoes is op een iets later tijdstip in de middag om mensen die vandaag werken in de gelegenheid te stellen de optredens te zien.