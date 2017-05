Liveblog FC Emmen - Jong FC Utrecht

VOETBAL - Wedstrijd nummer 38, de laatste van de reguliere competitie, speelt FC Emmen op eigen veld tegen Jong FC Utrecht. Voor FC Emmen is de spanning van het halen van de play-offs eraf, maar de ploeg van trainer Dick Lukkien is wel gebaat bij een zege.

Dit om ervoor te zorgen dat het goede gevoel van de laatste weken (Emmen is de laatste vijf duels ongeslagen) wordt vastgehouden.Tegen de klok van 22.00 uur zal bekend zijn tegen welke opponent FC Emmen het op moet nemen in de eerste ronde van de play-offs en of dat eerst uit of in het eigen stadion gebeurt. Een punt of een zege vanavond betekent dat FC Emmen start met een uitduel op maandag en dan vrijdag in de eigen JENS-vesting de return speelt. Bij een nederlaag is Emmen afhankelijk van de concurrentie.RKC, FC Eindhoven, De Graafschap of Helmond Sport. Één van die ploegen is in de eerste ronde de opponent.FC Emmen - Jong FC Utrecht is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog...