ACV klaar voor kampioenswedstrijd in Apeldoorn

VOETBAL - De afgelopen vijf seizoenen hikte ACV tegen promotie uit de zaterdaghoofdklasse aan, maar elke keer strandde de Asser club in de nacompetitie. Zelfs twee finales waren niet aan ACV besteed. Maar dit seizoen gloort de rechtstreekse titel. Met nog twee duels te gaan én vijf punten voorsprong op de enige concurrent DOVO kan het eigenlijk niet meer fout gaan voor de mannen van trainer Fred de Boer.

Één zege, morgen bij CSV Apeldoorn of desnoods volgende week thuis tegen Oranje Nassau, is genoeg voor promotie naar de 3e divisie.Fred de Boer zelf waakt echter voor die gedachte. "Zo mogen we niet de laatste wedstrijden ingaan. Het kan nog fout gaan, maar we moeten gewoon de dingen doen die we normaal gesproken ook doen. Het is al weken spannend en daar zijn we ook uitstekend doorheen gekomen."Het is niet zo dat de club in zak en as zit als er dit seizoen geen promotie zal volgen, maar de hunkering om te acteren op in ieder geval 3e divisie-niveau is toch wel groot. "De laatste hoofdklassetitel dateert van het seizoen 2001/2002 en de laatste vijf jaar lukt het ons maar niet om te promoveren naar eerst de topklasse en nu de 3e divisie, dus zou het wel geweldig zijn", laat middenvelder Haaye Feenstra weten. De Boer vult aan: "De laatste week word ik toch regelmatig aangesproken door mensen die me op mijn hart drukken dat we het karwei vooral moeten afmaken. Ze snakken naar de titel. En eerlijk gezegd hoort dat ook bij de club ACV."Met name de verloren tweestrijd tegen FC Rijnvogels, vorig seizoen, hakte er flink in bij de Assenaren. Haaye Feenstra vecht al vijf jaar lang via de nacompetitie voor promotie, ook hij was er ziek van vorig seizoen. "Ik heb daarna zelfs getwijfeld of ik nog wel door zou gaan. Maar de club haalde zeer gerichte versterkingen en we doen dit jaar vanaf de eerste dag goed mee en verdienen het ook."Of ACV volgend seizoen potten kan breken in de 3e divisie is natuurlijk de grote vraag, maar is pas een vraag die na het behalen van de titel gesteld kan worden. Toch wil Feenstra wel antwoord geven. "Qua begroting horen we er in ieder geval niet in thuis en qua spel misschien ook niet, want het was dit seizoen niet heel goed wat we hebben laten zien. Maar er staat wel een team, dat vanaf minuut één tot het laatste fluitsignaal voor elkaar door het vuur gaat. We zijn echt een team, een heel mooi team."De kampioenswedstrijd, CSV Apeldoorn - ACV, is morgen live te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 14.30 uur.