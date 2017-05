Oranje voetbaldames speelden vanmiddag in Emmen

De oranje-dames met hun tegenstander op de foto (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Het Nederlands damesvoetbalteam speelde vanmiddag een wedstrijd in Emmen. Niet het échte damesteam, maar de LD afdeling. Het was hun eerste wedstrijd in Drenthe.

LD staat voor Learning Disability, simpelweg mensen met een leerachterstand. Talentvolle voetbalsters van praktijkscholen door heel Nederland hebben zich verenigd in één Nederlands damesteam.



'Niks met ze aan de hand'

De dames in het team, opgericht door stichting Pro Talents, mankeren motorisch of fysiek helemaal niets, vertelt teammanager Theo van Duin. "Ze hebben slechts een leerbeperking", legt hij uit. Maar vaak is er bij de jongeren wel wat schaamte om zich aan te melden bij een voetbalvereniging, omdat ze een achterstand hebben.



Behalve het persoonlijk begeleiden van deze jongeren om zich tóch aan te melden bij een voetbalclub in de buurt, stimuleert Pro Talents ze ook met het Oranje team. De dames komen niet zomaar in het Nederlands elftal terecht. "We doen 4x4 toernooien door het hele land, daar worden ze dan gescout", vertelt Van Duin. De oranje dames reizen inclusief technische staf één keer per maand naar een club in het land om daar samen te trainen en een wedstrijd te spelen.



Emmen

Vandaag speelden de dames voor het eerst in Emmen. Tegenstander van de middag was SVO BDE, een combinatieteam van de voetbalclubs VV Bargeres, DZOH en SC Erica. Het Oranje LD team heeft twee Drentse troeven die dus vandaag voor het eerst een thuisduel speelden, al was het voor één van hen een ietwat zure middag.



"Ja, ik heb pfeiffer gehad", vertelt Drentse speelster Rianne van der Laan. De ziekte heeft een lange nasleep zegt ze en dus moedigt ze haar teamgenoten vandaag aan vanaf de kant. Samen met Esmee Hoogenberg zit ze op de Pro School in Emmen. Van der Laan tipte Hoogenberg over het oranje damesteam en ze was direct verkocht. Hoogenberg droomt zelfs al van meer: "Ik wil nog veel hoger gaan voetballen en er uiteindelijk mijn geld mee verdienen."



Anton Geesink

Teammanager Van Duin prijst de meiden voor hen inzet en passie voor het spelletje, mooi om te zien. Volgens hem is sport een middel om te laten zien dat je veel verder kunt komen. "Als voorbeeld gebruik ik graag Anton Geesink. Die judo-reus was in de beginjaren analfabeet en een metselaar in de bouw. Op een gegeven moment sprak hij zeven talen en is hij bij het IOC terecht gekomen", aldus een enthousiaste Van Duin.



Volgens hem gaat het vanmiddag niet zozeer om de uitslag maar om een goed potje voetbal met veel plezier. En gezien de vele lachende gezichten, zowel vanaf de bank als op het veld, is dat wel gelukt.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden