In Beeld: Bevrijdingsfestival Assen

Bevrijdingsfestival in Assen aan de Baggelhuizerplas (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Bij de Baggelhuizerplas in Assen werd vandaag het Bevrijdingsfestival gevierd.

Bekende artiesten die vandaag optraden waren onder meer The Kik, Mr. Polska, Rik Vinke en Orange Skyline stondenop het podium. Vanavond spelen Mooi Wark en The Partysquad nog op het hoofdpodium.Onze fotografe Kim Stellingwerf was aanwezig en maakte tijdens het festival de volgende beelden: