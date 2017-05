Politie zoekt vermiste vrouw in Klazienaveen

Wilma van Os is voor het laatst gezien in Klazienaveen (foto: Politie Emmen)

KLAZIENAVEEN - De politie is op zoek naar Wilma van Os in de buurt van Klazienaveen. De vrouw is op de fiets vertrokken en wordt sinds vanavond vermist.





De politie heeft een Burgernet-oproep gedaan. Wie de vrouw gezien heeft kan contact opnemen met de politie op 0800-0011.



Ze droeg een grijze jas met roze tinten, zwarte sandalen en een grijze broek. Verder heeft de vrouw kort blond haar.