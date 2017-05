Vermiste vrouw uit Klazienaveen terecht [update]

De vrouw verkeert volgens de politie in goede gezondheid (foto: RTV Drenthe / Hugo Boogaerdt)

KLAZIENAVEEN - De vrouw uit Klazienaveen die gisteravond vermist werd, is weer terecht.

De Klazienaveense verkeert volgens de politie in goede gezondheid.



Via Burgernet riep de politie op uit te kijken naar de vrouw die op haar fiets vertrokken was. Het is niet bekendgemaakt waar de vrouw in de tussentijd geweest is.