Slechte generale FC Emmen, RKC tegenstander in play-offs

VOETBAL - FC Emmen begint de play-offs richting de eredivisie aanstaande maandag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk en volgende week vrijdag wacht in Emmen de return. Dat is de belangrijkste conclusie na de 3-0 thuisnederlaag in de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen tegen Jong FC Utrecht.

De Drenten kregen kansen genoeg om de overwinning te pakken, helemaal in de eerste drie minuten na rust. Maar het vizier van de Emmen-spelers stond allesbehalve op scherp. Utrechts-spits Nick Venema was een stuk slagvaardiger. Hij maakte in elf minuten na rust twee goals. Het slotakkoord was voor Sylla Sow. Hij bepaalde de eindstand op 0-3.Het gevecht om de laatste play-offticket werd uiteindelijk gewonnen door RKC Waalwijk dat in Maastricht met 1-1 gelijkspeelde tegen MVV. De Waalwijkers mogen daarvoor wel Helmond Sport bedanken, want die ploeg maakte vlak voor tijd de 2-2 tegen FC Eindhoven. Daardoor viel Eindhoven buiten de boot.FC Emmen neemt het in de eerste ronde van de play-offs dus op tegen RKC Waalwijk. De andere tweestrijd in de eerste ronde gaat tussen Almere City en Helmond Sport.RKC - FC Emmen is maandagavond live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 20.00 uur.