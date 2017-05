FC Emmen-trainer Lukkien: Er worden kerels gevraagd nu

VOETBAL - Was het een slechte generale of een zeer belangrijke wake-up call voor de spelers van FC Emmen? Dat is de grote vraag. Feit blijft dat de Drentse club in de met 3-0 verloren thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht liet zien waar de zwakke punten liggen. Het zal en moet dus beter aanstaande maandag wanneer Emmen op bezoek gaat bij RKC in de eerste ronde van de play-offs.

"Als we met een goed resultaat terugkomen uit Waalwijk zal iedereen zeggen dat het wel even goed was om dik te verliezen. Maar als we daar de bietenbrug op gaan, dan is het verhaal anders", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien na afloop van het duel tegen Utrecht. "Maar het was natuurlijk wel een onnodige nederlaag. We kregen zoveel kansen, maar scoorden niet. Al vond ik dat we bij die tegengoals ook totaal verkeerd stonden."Lukkien verwachtte vooraf dat zijn ploeg in de eerste ronde van de play-offs Eindhoven of RKC zou treffen en uiteindelijk werd het dus de club uit Waalwijk. "Dat wordt fifty-fifty. We ontlopen elkaar niet veel in de eindstand en ook in de twee competitiewedstrijden zaten we dichtbij elkaar. Thuis wonnen we onverdiend met 1-0 en in de uitwedstrijd speelden wij beter, maar kwamen zij in de slotfase nog op 1-1 uit een strafschop."Zonder vaste waarden Cas Peters en Tim Siekman speelt Emmen maandag de heenwedstrijd en vier dagen later wacht de return in Emmen. Hoe Lukkien het gemis van de de twee in Waalwijk gaat opvangen lijkt voor de hand te liggen. Youri Loen is fit genoeg om te starten in de defensie en Kai Huisman lijkt de aangewezen man om Peters te vervangen. "We moeten een goede uitgangspositie zien te krijgen voor de return. In tegenstelling tot vandaag moet het zowel aanvallend als verdedigend beter. Nu worden er echte kerels gevraagd."