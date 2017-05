Kampioenswedstrijd ACV live op TV Drenthe

ACV kan vanmiddag kampioen worden in de hoofdklasse B

VOETBAL - Het Asser ACV kan vanmiddag kampioen worden van de hoofdklasse B en dus promoveren naar de 3e divisie. In en tegen Apeldoorn volstaat een overwinning en mogelijk zelfs een gelijkspel of een nederlaag, al is dat afhankelijk van de uitslag bij DOVO - Urk.





Het duel CSV Apeldoorn - ACV is LIVE te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 14.25 uur. De wedstrijd vijf minuten later.







Bent u niet in de gelegenheid om voor de tv te zitten, dan kunt u het duel ook via deze website volgen.



Lees ook: ACV klaar voor kampioenswedstrijd DOVO, de enige overgebleven concurrent van de Assenaren, heeft met nog twee duels te spelen een achterstand van vijf punten op ACV.Het duel CSV Apeldoorn - ACV is LIVE te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 14.25 uur. De wedstrijd vijf minuten later.Bent u niet in de gelegenheid om voor de tv te zitten, dan kunt u het duel ook via deze website volgen.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden