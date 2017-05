Automobilist gewond bij ongeluk in Emmen

Het ongeluk gebeurde in Emmen (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Op de Slenerweg in Emmen is vannacht een automobilist tegen een boom gereden.

De man verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur. Hij ramde enkele bomen en kwam uiteindelijk op de weg tot stilstand.



De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.