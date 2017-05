'Brand bij windmolenbouwer was gerichte actie'

De brand was in de nacht van 10 op 11 april dit jaar (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de eigenaar van windmolenbouwer K-Wind uit Assen is mogelijk een aanslag gepleegd.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. In april ging de auto van Robert Jans aan de Dobbenwal in Assen in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting Volgens de krant kreeg Jans meteen na de brand een sms-bericht, waarin stond dat hij moest stoppen met de plannen voor een windpark bij Coevorden. "Verder werd gedreigd dat de volgende keer mijn dierbaren aan de beurt zijn. Het bericht was verstuurd met een prepaidtelefoon", zegt hij tegen het dagblad Jans denkt niet dat hij zijn plannen voor een windpark op het Leeuwerikenveld intrekt, maar zegt daar binnenkort over te beslissen.