Meer ruimte voor paarden tijdens Zuidlaardermarkt

ZUIDLAREN - De paardenmarkt in Zuidlaren is dit jaar een uur korter. Ook krijgen de paarden dit jaar meer ruimte.

Dat wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, blijkt uit een evaluatie over de Zuidlaardermarkt.De paardenmarkt duurt dit jaar tot 15.00 uur, in plaats van 16.00 uur. Twee uur daarna moeten de paarden van het marktterrein zijn. Volgens het college van Tynaarlo wordt hiermee het dierenwelzijn vergroot.Vorig jaar werd de handel ook al ingekort. Toen werd de markt verkort van 18.00 uur naar 16.00 uur.Het terrein van de paardenmarkt wordt dit jaar vergroot met de de brink, tussen het Achterom, de Zuiderakkers en de Zuiderstraat. "Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de paarden, de handelaren en het publiek dat de markt bezoekt." De vrachtwagens die eerder op dat terrein stonden, worden dit jaar verplaatst naar de Emmalaan en bij het zwembad Aqualaren. Het vergroten van het terrein kost de gemeente 9.900 euro.Vorig jaar werd de paardenmarkt ook al verder van de kermis gehouden. De dieren hebben hierdoor minder last van het licht en geluid.Verder wil het college van B en W dat er wordt nagedacht over een zogeheten in- en uitslagregister. Daarmee moet het duidelijk worden wie bij welk paard hoort.Ook mogen paarden en pony's niet verstrikt raken in de touwen. Daarom wordt aanbevolen om een enkel touw te gebruiken bij de palen.