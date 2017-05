CSV Apeldoorn - ACV [gesloten]

ACV speelt de kampioenswedstrijd (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV speelt vanmiddag de kampioenswedstrijd tegen CSV Apeldoorn. De club uit Assen kan promoveren naar de derde divisie.

In de uitwedstrijd tegen Apeldoorn mag ACV zelfs gelijkspelen over verliezen, maar is dan afhankelijk van de uitslag bij DOVO - Urk.



De wedstrijd is live te volgen op TV Drenthe en via de website. De uitzending begint om 14.25 uur. ACV en CSV Apeldoorn trappen om 14.30 uur af.