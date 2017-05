Spelersbus ACV met pech langs de weg

De spelersbus had pech (foto: Niels Dijkhuizen / RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV begon de dag van de kampioenswedstrijd met pech.

De spelersbus van de club uit Assen stond namelijk met pech langs de weg. Een andere bus heeft de spelers opgehaald en rijdt inmiddels verder naar Apeldoorn. ACV reed in de bus van FC Emmen. Waarom de bus pech kreeg, is niet duidelijk.De wedstrijd begint wel gewoon om 14.30 uur. Het kampioensduel is live te zien op TV Drenthe en onze website.