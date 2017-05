Finalisten Drèents Liedtiesfestival bekend

De bekendmaking was bij RTV Drenthe (foto: Roy van Gool / RTV Drenthe)

ASSEN - De tien finalisten van het Drèents Liedtiesfestival zijn bekendgemaakt. Op 25 mei gaan zij in het Atlas Theater in Emmen de strijd met elkaar aan.

- Harold Veenhoven met Moes en Tieben

- Annemiek Goelema met Klein meidtie!

- Jeanette Croezen met Wieder

- Aosem met Veurbij

- Martin Hummel met Kathmandu

- Annemiek Goelema met Mien huus!

- Lilian van Lottum met Rustig aan, schat

- Van Deele met Jenever Jan

- Isa Zwart met Mamme see

- Thomas-Timo en Douwe Bruinsma met Aj wat liefde hebt



Annemiek Goelema is twee keer genomineerd. Volgens de regels moet ze nu voor een van de liedjes een andere zanger of zangeres zoeken.



Zesde keer

De finalisten werden vanmiddag bekendgemaakt in het Radio Drenthe-programma Volkooren. Het is de zesde keer dat het Drèents Liedtiesfestival georganiseerd wordt. Vorig jaar won Rik Vinke uit Schoonebeek met het nummer Eem los van alles.