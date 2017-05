Organisatie Bevrijdingsfestival tevreden: 'Er waren meer dan dertigduizend bezoekers'

ASSEN - Hans Haerkens is tevreden over het Bevrijdingsfestival Drenthe van dit jaar. "Er waren meer dan dertigduizend bezoekers", zegt de trotse voorzitter.

Bij de aftrap van het festival, om 12.00 uur, was het nog heel rustig. "Maar dat is altijd zo. bovendien moesten ook veel mensen werken. Geleidelijk aan stroomde het terrein vol", vertelt Haerkens. "In het begin waren er veel gezinnen met jonge kinderen. En aan het einde van het programma kwamen de mensen voor The Partysquad en Mooi Wark."Vorig jaar was er gedoe over wie verantwoordelijk was voor het opruimen van de rommel bij de Baggelhuizerplas. Een paar dagen na het festival lag er nog steeds veel troep op he terrein. Dat is dit jaar anders, zegt Haerkens. "Ik schat in dat we het vandaag al helemaal schoon kunnen opleveren. Gisteren tijdens het festival was het ook al schoon. We hebben onze les geleerd, dat hoort ook zo", aldus de voorzitter.