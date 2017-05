ACV kampioen in Hoofdklasse B

VOETBAL - Na zeven seizoenen Hoofdklasse promoveert ACV naar de Derde Divisie. De ploeg van trainer Fred de Boer speelde met 2-2 gelijk bij CSV Apeldoorn en greep daarmee de titel in de Hoofdklasse B.

Wie anders dan Saber Hendriks zette ACV in Apeldoorn na een klein kwartier spelen op een 0-1 voorsprong. Hij benutte een penalty en liet zo zijn 21e treffer van het seizoen aantekenen. ACV was de betere ploeg in de beginfase, maar moest halverwege de eerste helft toezien hoe de thuisploeg sterker werd. CSV Apeldoorn, dat al de lat had geraakt, kwam in de 37e minuut op 1-1 door een raak afstandsschot van Richard van Schooten.Ondertussen stond DOVO, de enige overgebleven concurrent van ACV met 1-0 voor tegen Urk en dus wisten de mannen van Fred de Boer dat ze nog minimaal een goal moesten maken om dit weekend te titel te kunnen pakken. Die goal kwam er vlak na rust, toen John van Dalen uit een corner inkopte en de bal via de rug van een tegenstander het doel bereikte. De bal werd weggeschoten en er was even onduidelijkheid of de bal de doellijn had gepasseerd, maar de scheidsrechter besloot op advies van zijn grensrechter ACV een doelpunt toe te kennen.ACV, dat op de heenweg met pech langs de kant kwam te staan en met een vervangende bus naar Apeldoorn werd gebracht, wist deze voorsprong lange tijd vast te houden. In de blessuretijd was het echter de thuisploeg die de bal precies ver genoeg over de lijn kreeg: 2-2. Na het laatste fluitsignaal was al snel duidelijk dat in Veenendaal DOVO - Urk in 1-1 geëindigd was en dus was het behaalde punt genoeg voor de Assenaren.