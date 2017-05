FC Emmen A1 grijpt titel in eerste divisie

FC Emmen promoveert naar de eerste divisie (foto: Twitter FC Emmen)

VOETBAL - Door op de laatste speeldag met 5-1 te winnen van het al gedegradeerde RKAV Volendam heeft FC Emmen A1 zich verzekerd van de titel in de tweede divisie A-jeugd. De ploeg van Bas Sibum, die in februari het stokje overnam van de naar China vertrokken Gert Heerkes, was de laatste twaalf duels van het seizoen ongeslagen.

FC Emmen A1 begon in het seizoen 2013/2014 in de vierde divisie en werd tweemaal achtereen kampioen. Vorig seizoen strandden de Emmenaren in de nacompetitie en dit seizoen kende de ploeg geen goede start, maar na de winterstop ging het lopen en de laatste twaalf duels werd er dus niet meer verloren.



De Emmenaren promoveren naar de eerste divisie, net als bij de senioren de eennahoogste klasse.