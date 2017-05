Ondernemend: De grootste en 'minst indrukwekkende' telescoop ter wereld

DINGELOO/EXLOO - Simpele kunststof paaltjes van iets meer dan een meter hoog met een paar draadjes eraan, gekoppeld aan een computersysteem. Zou je LOFAR ongenuanceerd kunnen omschrijven.

"Iedereen kent misschien wel de radiotelescopen in Westerbork: de grote schotelantennes, 25 meter groot, die daar naar het heelal luisteren en beelden maken. En je kent de LOFAR-stokjes en -draadjes in het veen. Het lijkt compleet verschillend, maar eigenlijk doen ze dezelfde soort dingen", vertelt telescoopastronoom Michiel Brentjens van ASTRON."LOFAR, de Low-Frequency Array, is een radiotelescoop die gemaakt is om heel lange radiogolven waar te nemen en dat kunnen we doen met heel eenvoudige antennes. Die antennes kosten maar iets van zeven tientjes per stuk", vertelt Brentjes.Omdat de antennes zo goedkoop zijn, kunnen er veel van geplaatst worden. Op een redelijk geïsoleerd gebied van een paar vierkante kilometer vlakbij Exloo staat duizenden antennes. En niet alleen daar, door heel Europa heen heeft LOFAR antennevelden. Al die antennevelden gecombineerd geven een beeld van het heelal. Net als de schotels van Westerbork, maar dan met een doorsnee van honderden kilometers."Zo'n radiotelescoop vangt radiogolven uit het heelal op en met allerlei computers, die we in Exloo en in Groningen hebben staan, combineren we die gegevens met elkaar, zodat we uiteindelijke foto's krijgen van het heelal", zegt Brentjens. "We maken radiofoto's van het heelal, waarop je precies kan zien waar vlekjes zitten, waar veel radiogolven vandaan komen en waar minder radiogolven vandaan komen. Daar is het dan donkerder."De gegevens worden vanaf alle antennevelden in Europa via glasvezel naar Groningen gestuurd en daar gecombineerd tot één geheel."Er zijn nog zoveel dingen die we niet begrijpen. Ik durf rustig te zeggen dat er meer is wat we niet begrijpen, dan wat we wél begrijpen. LOFAR geeft kennis op een radiokleur, op heel lange radiogolven, waarop geen enkel ander instrument dat met dit detail kan", vertelt de telescoopastronoom."Soms dan zie je iets waarvan we geen idee hebben wat daar gebeurt, dat gaan we dan uitzoeken", besluit Brentjens.