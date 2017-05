Noordscheschut - Groningen: doelpuntloos duel verloopt rustig

VOETBAL - Noordscheschut heeft er vanmiddag voor gezorgd dat het kampioensfeest van vv Groningen in de tweede klasse J in ieder geval met nog één week wordt uitgesteld. Het bleef 0-0.

Voor de wedstrijd waren veel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Omdat de eerste onderlinge ontmoeting, in december, op een knokpartij uitliep.De supporters van Groningen hadden hun eigen parkeerplek, hun eigen opgang op het terrein en er waren gescheiden supportersvakken met eigen toiletten en catering. Ook hielden twee politievrouwen een oogje in het zeil en werd er geen bier geschonken. De wedstrijd verliep rustig.Noordscheschut-trainer André Mulder noemt de maatregelen overdreven maar aan de andere kant noodzakelijk. "Als je signalen krijgt moet je maatregelen nemen. Het is jammer dat het nodig is. Het is slecht voor het amateurvoetbal. Maar als het misgaat en je hebt geen maatregelen genomen, dan is het ook niet goed", zegt Mulder."Je loopt veel geld mis omdat er geen bier wordt verkocht er is geen entree geheven. Het heeft geen winnaars op deze manier. Ik vind het heel jammer dat het op deze manier moet. In het veld onderling is er weinig aan de hand. Maar dit is van hoger hand opgelegd. Ik vind het amateurvoetbal-onwaardig. Het is gelukkig goed afgelopen."Zelf hebben de spelers van Noordscheschut vooraf geen signalen gekregen dat het opnieuw uit de hand zou lopen. "Tot donderdag wisten we nergens van.", zegt Mulder. "Er zijn ongetwijfeld signalen geweest, daarom moesten we naar de gemeente en de politie toe. Het is maar goed dat de spelersgroep daarvan niet op de hoogte was, anders word je alleen maar zenuwachtig".Noordscheschut ,dat nog één reguliere competitiewedstrijd moet spelen, kan zich met een periodetitel op zak gaan opmaken voor de nacompetitie.