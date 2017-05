Carving Cup in Drouwen: 'Het gebeurt niet zo vaak dat houtzagers bij elkaar komen'

Na een aantal uur worden de eerste contouren al zichtbaar (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Evardus en Mariët Smit doen altijd samen mee aan de Carving Cup (foto: Janet Oortwijn/RTV drenthe)

DROUWEN - Ronkende kettingzagen, rondvliegende houtsnippers en gezelligheid tijdens de Carving Cup bij het Boomkroonpad in Drouwen.

De 25 zogeheten carvers staan voor een pittige uitdaging dit weekend. Ze moeten in twee dagen tijd een boomstam omtoveren tot een kunstwerk. En dat alleen met een kettingzaag.



'Weten niet wat ze gaan maken'

Na een paar uur waren vandaag de eerste contouren van onder andere een uil, een indiaan en hond al zichtbaar. "Wij weten van tevoren niet wat de deelnemers gaan maken", vertelt Martijn Harms van de organisatie. "Het is niet alleen een wedstrijd, maar het draait ook om het samenzijn en koffie drinken met elkaar en nieuwe technieken leren van elkaar."



Het komt niet heel vaak voor dat de kettingzaagkunstenaren bij elkaar komen. "Er zijn jaarlijks twee of drie evenementen waar ze samenkomen", legt Harms uit.



Veren en vlammen

"Het is hier beregezellig", zegt motorzaagkunstenaar Jeroen Boersma uit Rolde. Het mooie van het vak zit 'm in het maken van kunst. "Je kunt er een eigen verhaal bij maken of er is al een verhaal bij. Zo maak ik nu een Phoenix, een dier uit de Griekse mythologie. Dat wordt iets groots met veren en vlammen. Ik heb een mooi stuk hout, dus ik heb er vertrouwen in."



Evardus en Mariët Smit doen samen al jaren mee. "Het is heel leuk om dit met mijn dochter te doen", vertelt de trotse vader. En Mariët is het wel gewend om als een van de weinige vrouwen tussen al die mannen te staan. "Normaal ben ik altijd de enige vrouw, maar er zijn nu wat meer", lacht ze.



Succesvol evenement

De jaarlijkse Carving Cup is een groot succes volgens de organisatie. Harms: "Ik heb ook een aantal mensen 'nee' moeten verkopen. We hebben maar plek voor 25 deelnemers en we houden het hier op de speelweide. Dus groter worden we voorlopig niet."



De deelnemers hebben tot morgenmiddag drie uur om hun kunstwerk af te maken. Daarna bekijken de vakjury, publieksjury en de houtzagers de kunstwerken. Elke jury en de houtzagers delen dan een prijs uit.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden