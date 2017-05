HZVV kampioen na draak van wedstrijd

VOETBAL - Kampioensstress leek zaterdagmiddag een nieuwe dimensie te krijgen. HZVV stond tegen Drenthina stijf van de spanning, speelde met 1-1 gelijk, maar dankzij een nederlaag van d'Olde Veste '54 kon de ploeg van trainer Karlo Meppelink toch een feestje vieren.

HZVV was de beter voetballende ploeg, maar de eerste kans van de wedstrijd was voor Drenthina. Bas Boersma, die aan zijn laatste thuiswedstrijd voor de Emmenaren begon, was met een afstandschot dicht bij de 1-0, maar doelman Hidde Streutker bracht gestrekt redding. Aan de andere kant was Reza Hosseini dicht bij de 0-1. Maar in plaats van zelf te scoren gaf Hosseini de bal, vrij voor keeper Yannick Berends, aan Frank Strijker, maar die kon de onzuivere pass niet binnen tikken.Daarna viel er voor het publiek lange tijd niets te genieten. De kansen waren schaars en beide ploegen leden veel balverlies. In de 38e minuut schrok het publiek wakker van een harde tackle van Max Alders op Marlon Luchtenberg. Scheidsrechter Meilink aarzelde niet en gaf de Drenthina aanvaller direct rood. Meer opwinding was er voor rust niet.De enige concurrent in de strijd om de titel, d'Olde Veste '54 keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, zodat zelfs een nederlaag HZVV niet zou deren. De gasten gingen iets meer ontspannen voetballen, maar ook de beginfase van de tweede helft leverde weinig kansen op.In de 68e minuut kwam HZVV op voorsprong. Wie anders topscorer Frank Strijker bracht de 0-1 op het scorebord. Lang konden de Hoogeveners niet genieten van de voorsprong. Bas Boersma bekroonde een minuut later zijn afscheidswedstrijd met de gelijkmaker. Veel meer gebeurde er niet in de wedstrijd, zodat HZVV, zonder groots te spelen en met de hulp van Buitenpost, de titel greep.