Nieuwe historische Vechtezomp te water gelaten

COEVORDEN/GRAMSBERGEN - De Vechtezomp heet vanaf nu Grammesberghe. De historische boot werd vanmiddag gedoopt in Gramsbergen.

Dina Schotkamp-Valkman, een kleindochter van een van de laatste schippers die in 1860 met de boot hebben gevaren, had die eer, meldt RTV Oost Aan de zomp is een jaar lang lang gewerkt. De boot gaat de komende jaren toeristische vaartochten maken over de Vecht tussen Gramsbergen, Coevorden en Duitsland.De zomp moet de historie van Gramsbergen, Coevorden en omgeving laten herleven. Tussen 1670 en 1925 voer ook een zomp op de Vecht. De nieuwe zomp is twaalf meter lang en biedt plek aan 25 mensen.