Modelvliegclub Assen in de lift door eigen vliegveld

Na allerlei omzwervingen kunnen de vliegers vrolijk vliegen op hun eigen baan in Ubbena (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

UBBENA/ASSEN - Veertig jaar oud, maar gevoelsmatig als nieuw. Dat geldt voor Radio Controlled Modelvliegclub Assen. Na de tegenslagen die de club de afgelopen jaren kende, markeert het 40-jarig bestaan een doorstart naar een nieuwe toekomst.

Na jaren verkassen van het ene naar het andere stuk grond om maar ruimte te hebben om hun hobby te kunnen beoefenen, hebben de leden sinds vorig jaar een eigen stek in Ubbena. "Zeker tien jaar lang moesten we via allerlei gedoogsituaties van hot naar her om te vliegen. Nou we hebben nu een vast vliegveld met een prachtige grasmat. Daar zijn we heel erg blij mee", zegt Klaas Tjassens van RCMA.



Van kleins af aan

Als gevolg van meerdere tegenslagen daalde het ledenaantal de afgelopen jaren van 145 - in de hoogtijdagen - naar vijftig. Nu de club een eigen plek heeft, zit dat aantal weer in de lift. Harry Offereins is een van de trouwe leden. "Toen ik als klein kind bij mijn vader voor op de fiets zat en ik een vliegtuig zag, vroeg ik hem: 'Gaan die vliegtuigen met de wielen aan de lucht langs?' Dus toen, als kind van een jaar of 3, had ik al iets met vliegen", glimlacht hij.



Lanceren

Bij de club zie je meer dan het gemiddelde modelvliegtuig. Behalve toestellen met brandstof- en elektromotoren, zijn er ook zweefvliegtuigen, waaronder modellen die met de hand gelanceerd moeten worden, vergelijkbaar met discuswerpen. Ook zijn er leden met modelhelikopters. RCMA verzorgt ook vlieglessen voor modelvliegers.



Toekomst

Tjassens: "We zijn trots op wat we zijn en wat we doen op dit moment. We proberen ook daarmee aan de weg te timmeren. Daardoor voelen we ons sterk en dat wordt alleen maar beter."