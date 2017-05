DOS'46 houdt zicht op kruisfinale veldcompetitie

DOS'46 beslist wedstrijd in slotfase (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

KORFBAL - DOS'46 heeft vanmiddag goede zaken gedaan in de strijd om plaatsing voor de kruisfinales van de veldcompetitie. Dankzij een sterke slotfase wonnen de Nijeveners met 22-18 van de nummer twee in de Ereklasse A, Fortuna uit Delft.

In een van beide kanten zeer zwakke wedstrijd liep de thuisclub steeds achter de feiten aan. Beide ploegen waren aanvankelijk niet bij machte om het verschil te maken. Halverwege stond het 8-9 in het voordeel van de gasten. Met name Fortuna-speler Nick van der Steen had met drie treffers een belangrijk aandeel in het scoreverloop.



Extra inspanning wordt beloond

Na rust werd het spel niet veel beter, alleen wisten beide ploegen toen wel vaker te scoren. Pas bij 11-10 stond DOS'46 voor het eerst op voorsprong. Maar de ploeg van trainer Daniël Hulzebosch kon die voorsprong niet vasthouden. Bij de stand 15-17 in het voordeel van Fortuna, greep Hulzebosch naar een time-out en sprak zijn ploeg vermanend toe. Dat werkte, want dankzij drie doelpunten van Jelmer Jonker en Loes Blacquiere en ééntje van Menno Russchen nam DOS'46 een voorsprong van vier treffers (21-17). Die voorsprong kwam in de slotminuut niet meer in gevaar.



Spannende slotfase competitie

Door de overwinning op Fortuna en het gelijke spel tussen de naaste concurrenten LDODK en Dalto (20-20), staat DOS'46 op de vierde plaats. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft de ploeg een achterstand van twee punten op de nummer twee, LDODK uit Gorredijk. Koploper is Blauw Wit uit Amsterdam.

Door: Henk Kuhl Correctie melden