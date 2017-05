Natuurbegraafplaats doet zwerfkei als grafmarkering in de ban

Een zwerfkei op de natuurbegraafplaats bij Eext (foto: RTV Drenthe)

EEXT - Natuurbegraafplaats Hillig Meer bij Eext verbiedt vanaf volgende maand het plaatsen van een zwerfkei als markering op graven. Dat meldt Hillig Meer op haar website.

De reden is dat het originele landschap, dat voornamelijk uit bos bestaat, wordt aangetast als er steeds meer zwerfkeien bij komen.



Momenteel zijn zwerfkeien op sommige plekken op de begraafplaats toegestaan, omdat die van oorsprong voorkomen in het gebied. Omdat graven op een natuurbegraafplaats opgaan in de natuur zijn verder alleen vergankelijke materialen, zoals bijvoorbeeld hout, toegestaan.



Vanaf 1 juni biedt Hillig Meer, dat in de bossen van Landgoed Heidehof ligt, zwerfkeien niet meer aan als grafmarkering. Bestaande keien blijven wel gewoon liggen. Ook voor mensen die al een graf met een zwerfkei hebben gereserveerd, verandert er niks. Zij krijgen na hun overlijden nog steeds een kei bij hun graf.