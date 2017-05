Kampioensduel ACV gemist? Kijk hier nog een keer

VOETBAL - Het Asser ACV pakte vanmiddag het kampioenschap in de hoofdklasse B waardoor de ploeg van trainer Fred de Boer promoveert naar de derde divisie.

Het 2-2 gelijkspel in Apeldoorn tegen CSV was voldoende omdat de enige concurrent, DOVO, ook niet tot een zege kwam tegen Urk (1-1)TV Drenthe Sport was er vanmiddag live bij. Heeft u het duel gemist, dan kunt u deze in z'n geheel terugzien via de link hieronder: