Groots onthaal voor kampioenen van ACV

VOETBAL - De selectie van ACV werd vanavond getrakteerd op een groots onthaal in Assen. Na een rondrit in een open bus arriveerde de kersverse kampioen van de hoofdklasse B omstreeks 20.45 op het eigen sportpark waar zo'n 500 mensen zorgden voor een prachtige ontvangst.

De Assenaren pakten vanmiddag in Apeldoorn tegen CSV de titel en promoveren daardoor naar de derde divisie.Na het ontvangst werd de selectie in de kantine van de club gehuldigd. Ook burgemeester Marco Out was van de partij. Namens het gemeentebestuur bood hij de club een presentje aan.