Automobilist gewond bij ongeluk in Emmen

De auto reed van een talud (foto: Persbureau Meter) ongeluk2

EMMEN - Op de Hondsrug in Emmen is vanmorgen vroeg een ongeluk gebeurd.

Daarbij is een automobilist gewond geraakt. De auto reed van een talud en kwam in de bosjes terecht. Daar botste de auto op een boom.



Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.