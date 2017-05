ACV-trainer Fred de Boer: Dit is een echt team

VOETBAL - Mooi was het niet, spannend was het zeker. Het kampioensduel van ACV gistermiddag tegen CSV Apeldoorn. De Assenaren hadden over geluk niet te klagen bij de twee goals. Maar een kampioen dwingt geluk ook af.

"Dat klopt ook", aldus trainer Fred de Boer. We hebben na 29 wedstrijden 62 punten en staan er vijf voor op de nummer 2. We pakken de titel natuurlijk niet alleen hier vandaag, dat doen we op basis van een heel constant seizoen."De altijd emotionele Haaye Feenstra liet ook na het laatste fluitsiginaal in Apeldoorn zijn tranen de vrije loop. "Als je vijf jaar lang tevergeefs via de nacompetitie hoopt te promoveren zal je vast begrijpen hoe ik me nu voel. Ik wilde vorig zomer zelf stoppen, want het is mentaal best zwaar. Maar ik ben blij dat ik ben doorgegaan. Dit is het mooiste wat ik in het amateurvoetbal heb meegemaakt. En of we wat te zoeken hebben in de 3e divisie? Natuurlijk."Aanvoerder Guus de Vries viel al redelijk snel uit in de wedstirjd bij CSV. "Bij de gelijkmaker van de thuisclub wilde ik de bal wegschieten en schoot het in mijn hamstring. Exact de blessure waar ik dit seizoen al zo vaak last van heb gehad. Ik wist gelijk dat ik niet verder kon. Dat is vreselijk balen natuurlijk, maar gelukkig is de titel binnen. Dat maakt heel veel goed."ACV-topscorer Saber Hendriks voegde gisteren weer een goal toe aan zijn totaal. De teller staat op 21 en volgens de spits was de penalty die hij benutte ook een terecht gegeven strafschop. "100%. Hij hield me vast bij de vrije bal van Haaye." Hendriks kent een zeer apart seizoen. Voor de winterstop was hij niet onomstreden en liet hij de club weten na dit seizoen te verkassen naar vv Hoogeveen. Daar kwam de aanvaller niet veel later op terug. "Maar dat is allemaal uitgesproken. Ik ben heel blij dat ik hier speel en ook volgend jaar nog. Of ik hogerop kan? Dat zien we na volgend jaar wel. Ik hoop dat het kan. Maar nu eerst genieten van een geweldig feest."Voor centrale verdediger Marcel Seip was het zijn eerste titel uit zijn lange loopbaan. Net als in het gehele seizoen speelde de oud-prof van onder andere Heerenveen en FC Emmen een ijzersterke wedstrijd. "Het was een pittig potje en gelukkig zat alles vandaag mee. Nu kan de blik gericht worden op volgend seizoen. Natuurlijk zal er wat bij moeten komen om een goed figuur te slaan in de derde divisie, maar dat is aan de technische staf. Daar maak ik me nu niet druk om. Waarom we de terechte kampioen zijn? Heel simpel, omdat we de meeste punten hebben."Het laatste woord is, zoals het hoort, voor trainer Fred de Boer. "We zijn een ijzersterk collectief en op basis daarvan vieren we het kampioenschap. En nu een stap hogerop. Iedereen binnen ACV hunkerde ernaar. De supporters, het bestuur, de spelers en ook ik. Vanaf nu moeten we op zoek naar gerichte versterkingen, dat is heel simpel. Maar misschien is dat nu wat gemakkelijker, nu we zijn gepromoveerd."