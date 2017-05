Tevredenheid over proef met spreekuurrechter: 'Mensen waarderen de snelheid'

ASSEN - De proef van de rechtbank Noord-Nederland met een zogeheten spreekuurrechter loopt goed. Dat zei initiatiefnemer Ton Lennaerts in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Ik interview de mensen na afloop", vertelt hij. "Ze zijn heel openhartig. Wat ze vooral waarderen is de snelheid, want de mensen willen toch van hun probleem af. Ze willen snel een deskundig en onafhankelijk iemand spreken." Tussen de aanmelding en de zitting zit zo'n vier weken. Er zijn inmiddels dertien zaken afgehandeld.Volgens Lennaerts vinden mensen die gebruikmaken van de spreekuurrechter dat alles eerlijk verloopt. "Ik heb nergens de indruk gekregen dat de waarheid niet op tafel kwam. Wat ook bijzonder is, is dat diegene die niet kreeg wat hij wilde, wél tevreden was."Het experiment startte in oktober, de eerste zaak diende een maand later. De spreekuurrechter kijkt naar allerlei soorten zaken, zoals burenruzies, maar ook zaken tussen burgers en bedrijven. In sommige gevallen gaat de rechter zelf bij de mensen op bezoek.Lennaerts vindt dat een spreekuurrechter nodig is, omdat mensen ontevreden zijn over het rechtssysteem. "Het gaat hier over gewone mensen met gewone problemen. Kijk, over de rechter als persoon zijn ze wel tevreden, maar over het systeem niet." Mensen die gebruikmaken van het spreekuur betalen 39 euro. Dat is beduidend lager dan de normale griffierechten bij een rechtszaak. Dat kost vaak zo'n 233 euro.Na 25 zaken volgt er een soort tussenevaluatie. "Deze proef is een aanvulling op wat al mogelijk is. Ik denk dat er nog meer nodig is om de rechtspraak heel toegankelijk te maken. De proef loopt zeker nog een tijd door", aldus Lennearts.