Politie controleert aanhangers: 41 mensen op de bon

EMMEN - De politie heeft gisteren een controle gehouden in Emmen. De controle was gericht op aanhangers.

Er werden uiteindelijk 41 bekeuringen uitgeschreven. Volgens de politie ging het voornamelijk om versleten banden, remmen die niet goed werkten en geen of niet goed werkende verlichting. "Het onderhoud laat vaak te wensen over", aldus de politie.Ook werden mensen bekeurd die te veel lading hadden of een aanhanger hadden waarbij de lading uitstak.