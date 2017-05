Live: Dorpenomloop Drenthe [afgelopen]

Kijk live mee naar de wedstrijd (foto: pixabay.com)

WIELRENNEN - Na twee jaar van afwezigheid wordt vandaag de Dorpenomloop weer verreden. De tocht begint in Assen.

De Dorpenomloop Drenthe is een van de zwaarste klassiekers in Nederland. In de eerste plaats door de keien. Maar het zijn niet alleen de keienstroken die de tocht zwaar maken. Ook de smalle wegen en het draaien en keren maken het geen makkelijke wedstrijd.



De RTV Drenthe livestream is afgelopen.