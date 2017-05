FC Groningen en vliegveld Eelde gaan samenwerken

Van de Kreeke en Klaver na de onthulling (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

EELDE/GRONINGEN - Een skylounge in het FC Groningen-stadion met daarop groot de naam van Groningen Airport Eelde moet de luchthaven meer naamsbekendheid en geld opleveren.

De voetbalclub en de luchthaven gaan intensiever samenwerken.



"FC Groningen ziet het belang van een luchthaven in Noord-Nederland", vertelt directeur Marco van de Kreeke van vliegveld Eelde. "Zij hebben het initiatief genomen om de businesscorner Skylounge Groningen Airport Eelde te noemen." Ook andere noordelijke partijen zoals de NOM spelen hier een rol in.



'Meer passagiers'

Niet alleen in het stadion is de naam van het vliegveld zichtbaar, ook op de wanden waar de spelers voor staan als ze geïnterviewd worden komt de naam van de luchthaven. "Het gaat sowieso meer naamsbekendheid opleveren, want er zit een enorme marketingkracht achter deze voetbalclub", zegt de directeur. "Uiteindelijk moet dat leiden tot meer passagiers."



'Bedrijfsleven kan niet achterblijven'

De provincies Drenthe en Groningen hebben al een bijdrage aan de luchthaven geleverd. "Daarom kan het bedrijfsleven niet achterblijven", zegt commercieel directeur Robbert Klaver van FC Groningen.



"We gaan zes keer per seizoen inspiratiesessies organiseren met sprekers. Daar kunnen bedrijven stoelen voor kopen. Van de opbrengsten wordt de helft afgedragen aan de luchthaven, via een fonds met een jury. Zo gaan we kijken hoe er financieel een bijdrage geleverd kan worden."

Door: Janet Oortwijn